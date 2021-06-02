Президент Ицхак Герцог — кто он?

Сегодня, 2 июня 2021 года, всеобщим тайным голосованием депутатов израильского парламенте (Кнессета), председатель Еврейского Агентства (Сохнут) Ицхак Герцог избран одиннадцатым Президентом Государства Израиль.

Ицхак Герцог родился в Тель-Авиве в 1960 году. Он — сын Хаима Герцога, шестого Президента Израиля (1983-1993), и Оры Амбаш, основательницы «Совета за красивый Израиль». В 70-е годы, когда его отец занимал пост Постоянного представителя Государства Израиль в ООН в Нью-Йорке, Герцог проживал с родителями в США.

Ицхак Герцог служил в Армии обороны Израиля в «подразделении 8200» Службы военной разведки и вышел в запас в чине майора. Он получил юридическое образование в Тель-Авивском университете и продолжил учебу в Корнеллском и Нью-Йоркском университетах в США.

По профессии — адвокат, совладелец коммерческого адвокатского бюро «Герцог, Фукс и Неэман».

Вступив в партию «Авода», Ицхак Герцог впервые принял участие в парламентских выборах в 1999 году. Не став депутатом Кнессета, он занял пост секретаря правительства при премьер-министре Эхуде Бараке и занимал его вплоть до избрания Ариэля Шарона на пост премьера в 2001 году. В 2003 году Ицхак Герцог впервые стал депутатом Кнессета и оставался им до 2018 года. С 2005 года занимал различные министерские посты, возглавляя министерства строительства, туризма, диаспоры и социального обеспечения.

С 2013 по 2018 гг — председатель партии Авода и глава парламентской оппозиции. В 2015-2018 гг возглавлял блок партий «Сионистский лагерь».

В июне 2018 года Ицхак Герцог был избран на пост председателя правления Еврейского Агентства.

Ицхак Герцог женат на Михаль, он — отец троих сыновей.