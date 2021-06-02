Почему древние иудеи ели некошерную рыбу — исследование



Новое исследование показало, что древние иудеи ели некошерную рыбу. Кроме этого, ученые выяснили, что запрет на употребление в пищу морских существ без плавников и чешуи появился позже, несмотря на укоренившуюся привычку.

Открытие было сделано в рамках проекта по раскрытию истоков иудаизма с археологической точки зрения. Проектом руководит Йонатан Адлер, старший преподаватель Университета Ариэля.

Ученый рассказал, что давно задумывался, почему многие персонажи священных писаний не соблюдали Шаббат и не придерживались других правил, тогда как в Мишне и Талмуде уже идет речь о религиозных евреях.



Поэтому Адлер и соавтор исследования, профессор Хайфского университета Омри Лернау, проанализировали данные примерно 56 скоплений рыбьих костей, обнаруженных в 30 местах по всему региону и датируемых периодом от позднего бронзового века до конца византийского периода. Анализ показал, что потребление некошерной рыбы было очень распространенным явлением вплоть до персидского периода. В частности, древние иудеи если акул и сомов, которые некошерны.

«Это интересно, потому что это означает, что составители Пятикнижия, предполагая, что они работали в персидский период, как думают большинство ученых, законодательно запретили есть бесчешуйную рыбу в то время, когда иудеи как раз ее ели», — пояснил ученый.

В то же время в археологических находках, относящихся к I веку до н.э. и позже, некошерные рыбные кости практически отсутствуют, что свидетельствует о том, что евреи к тому времени в основном соблюдали законы Торы.

https://mignews.com/news/technology/world/250521_93448_01262.html