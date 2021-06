В Оманском заливе атакован и сожжен иранский военный корабль 52-летняя супермодель показала фигуру нижнем белье и удивила » Поблизости от Млечного Пути обнаружили гигантские обломки Изображение: phys.org Международная группа астрономов обнаружила приливные обломки в галактической группе NGC 7232. Гигантская структура состоит из холодного нейтрального атомарного водорода (HI) и простирается примерно на 450 тысяч световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org. В ходе наблюдения за группой NGC 7232, состоящей из как минимум 19 галактик и расположенной на расстоянии 78 миллионов световых лет (в относительной близости от Млечного Пути), ученые воспользовались радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Оказалось, что галактики в группе активно взаимодействуют между собой, что выражается в различных структурах, например, приливных хвостов, мостов и других образований из звезд и межзвездного вещества. Они возникают, когда приливные силы деформируют каждую галактику, в результате чего от них отбрасываются хвосты, где продолжают образовываться звезды. В частности, астрономы выявили протяженные обломки из холодного нейтрального атомарного водорода, находящиеся вокруг ядра триплетной галактики, известной как NGC 7232/3 (состоит из трех спиральных галактик: NGC 7232, NGC 7232B и NGC 7233). Потоки вещества простираются на 20 угловых минут, что соответствует 456 тысячам световых лет, что примерно в три раза превышает протяженность области нейтрального атомарного водорода в тройке галактик. Приливные обломки содержат HI с общей массой 4,5 миллиарда солнечных масс. Это более половины полной массы водорода, находящегося в NGC 7232/3. NGC 7232/3, NGC 7233 и NGC 7232 потеряли значительное количество HI, в то время как NGC 7232B, похоже, характеризуется избытком газа. Однако ученые отметили, что в целом триплет NGC 7232/3 не страдает от дефицита атомарного водорода, участвующего в звездообразовании, несмотря на приливные эффекты.