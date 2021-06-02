«  
  »

Первый турецкий вооруженный робокатер прошел огневые испытания

Первое турецкое вооруженное беспилотное судно ULAQ успешно прошло огневые испытания. Как сообщает Janes, оно поразило цель на земле двумя ракетами с лазерной системой наведения Cirit.

Над программой ULAQ с 2018 года работают две турецкие компании – Ares Shipyard и Meteksan. К разработке прототипа вооруженного беспилотного судна они приступили в июне прошлого года, а в феврале его уже начали тестировать в море.

Дальность плавания опытного образца ULAQ – 400 километров, вес – две тонны. У него есть системы ночного видения и дистанционного управления, а также оптико-электронная и радиолокационная станции для обнаружения и сопровождения целей. Максимальная скорость робокатера – 65 километров в час.

Первые огневые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ прошли 27 мая у берегов Антальи. Робокатер запустил две ракеты с лазерной системой Cirit калибра 70 миллиметров с боеголовками, и они поразили неподвижную цель на маленьком острове в четырех километрах. Максимальный диапазон дальности таких ракет – восемь километров.


Считается, что роботы существенно увеличат боевые возможности флота, при этом не подвергая людей излишнему риску

2 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  