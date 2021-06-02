Первый турецкий вооруженный робокатер прошел огневые испытания

Первое турецкое вооруженное беспилотное судно ULAQ успешно прошло огневые испытания. Как сообщает Janes, оно поразило цель на земле двумя ракетами с лазерной системой наведения Cirit.

Над программой ULAQ с 2018 года работают две турецкие компании – Ares Shipyard и Meteksan. К разработке прототипа вооруженного беспилотного судна они приступили в июне прошлого года, а в феврале его уже начали тестировать в море.

Дальность плавания опытного образца ULAQ – 400 километров, вес – две тонны. У него есть системы ночного видения и дистанционного управления, а также оптико-электронная и радиолокационная станции для обнаружения и сопровождения целей. Максимальная скорость робокатера – 65 километров в час.

Первые огневые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ прошли 27 мая у берегов Антальи. Робокатер запустил две ракеты с лазерной системой Cirit калибра 70 миллиметров с боеголовками, и они поразили неподвижную цель на маленьком острове в четырех километрах. Максимальный диапазон дальности таких ракет – восемь километров.



Считается, что роботы существенно увеличат боевые возможности флота, при этом не подвергая людей излишнему риску