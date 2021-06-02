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Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с Днем рождения

Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с Днем рождения

Посмотрите и вы на этот ностальгический кадр.

Когда женщина становится мамой, мир останавливается. Дни одновременно летят и тянутся, а чувства не менее смешанные — усталость замещается радостью. Впрочем, дети быстро растут, поэтому, чтобы на мгновение перенестись в прошлое, родители делают фото. Такой возможностью воспользовалась и актриса Ольга Сумская — она достала из архива кадр, которому не менее 30 лет.

1 июня, в День защиты детей, старшая дочь Оли — Антонина — отпраздновала день рождения. В этом году ей исполнился 31 год, и в честь этого Сумская показала их совместную фотографию. На ней мама без бюстгальтера держит свою девочку на руках, а сверху Сторис написано:

«Дочь, моя родная, с днем рождения».

2 июня, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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