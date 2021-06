В Британии впервые не выявили ни одной смерти из-за коронавируса Rainer von Holst on the run with investors’ Karatbars V999 Gold » Один из основателей Black Lives Matter раскрыл «уродливую правду» о движении Основатель ячейки движения Black Lives Matter (BLM) в американском штате Миннесота Рашад Тернер раскритиковал организацию, раскрыв ее «уродливую правду» в видео на YouTube-канале TakeCharge Minnesota. Тернер, основавший местную ячейку в 2015 году, критически высказался о позиции BLM в отношении семьи и образования. Он отметил, что после того, как провел год внутри движения, понял, что в реальности его участники мало заботятся о поддержке семей чернокожих. Еще меньше, по словам мужчины, они заботились об улучшении качества образования для учеников в штате. Это, по мнению Тернера, стало ясно, когда вместе с профсоюзом учителей движение публично осудило чартерные школы (получающие госфинансирование, но работающие независимо от государственной школьной системы). «Я узнал уродливую правду — мораторий на чартерные школы не поддерживает чернокожие семьи. Это создает препятствия на пути к улучшению образования для черных детей», — заключил он. Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известно на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.