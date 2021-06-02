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Netflix извинился и исправил перевод о бандеровцах в фильме Брат 2

Netflix исправил перевод о бандеровцах в фильме Брат 2

Стриминговый сервис Netflix исправил перевод к фильму Брат 2. На субтитрах слово бандеровець было отображено как Ukrainian Nazi collaborator, что с английского — украинский нацистский коллаборационист.

Теперь вместо nazi — banderite. Народный депутат Украины Александра Устинова отметила, что обратилась к украинцам из Кремниевой долины, чтобы они помогли решить проблему.

— Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, — написала Устинова в Facebook.

Netflix попал в скандал с фильмом Брат 2

Сервис Netflix приобрел у российской компании права на фильмы Брат и Брат 2, после чего сразу же попал в скандал из-за перевода. Народный депутат Украины Дмитрий Гурин обратил внимание на перевод слова бандеровец и  подал обращение в стриминговый сервис.

2 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Украина, Шоу-бизнес
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