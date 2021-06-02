Москва денонсирует соглашение с США, упрощавшее поездки дипломатов

Россия намерена объявить о денонсации заключенного по окончании «холодной войны» соглашения с США, смягчавшего ограничения на поездки дипломатов по территории стран пребывания. Об этом заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, что меморандум «О понимании в отношении открытой суши», подписанный в 1992 году, предполагал отказ двух стран от «закрытых» районов на территории друг друга и позволял дипломатам другой стороны совершать поездки, не спрашивая разрешения.

Российское информагентство ТАСС приводит слова Рябкова о том, что власти РФ готовят указ о денонсации меморандума.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил вышеуказанный шаг как составную часть комплекса мер, которые примет Москва в ответ на высылку из США десяти российских дипломатов за вмешательство в президентские выборы и иные злонамеренные действия.

Напряженность в отношениях между Западом и Россией увеличилась в связи с заключением под стражу Алексея Навального, недавней концентрацией российских войск вблизи границ Украины и сообщениями об исходящих из России хакерских атаках.

Ожидается, что президент Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут в июне саммит в Женеве.

В понедельник Рябков заявил, что в ближайшие дни США получат из России «некомфортные» сигналы.

Днем позже заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что предстоящий саммит следует рассматривать как важную часть защиты интересов Америки.