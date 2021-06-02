Модели всех марсоходов сравнили с размерами человека и создали карту высадки земных аппаратов на Марс

В последние годы темпы колонизации Марса непрерывно нарастают. Только в прошлом году две космические державы: США и Китай отправили экспедиции, предусматривающие высадку на Красной планете исследовательских аппаратов. К ним также присоединился искусственный спутник «Надежда», созданный в ОАЭ и исследующий атмосферу Марса с орбиты.

Энтузиасты с YouTube канала DeepSpaceCourier опубликовали интересное видео, демонстрирующее галерею всех космических автоматических аппаратов, когда-либо высланных к Марсу и совершавших (удачную или неудачную) посадку на планету. Для сравнения размеров марсианских исследовательских аппаратов был использован эталон в виде трехмерной фигуры человека, ростом 183 см.