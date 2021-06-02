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Модели всех марсоходов сравнили с размерами человека и создали карту высадки земных аппаратов на Марс

В последние годы темпы колонизации Марса непрерывно нарастают. Только в прошлом году две космические державы: США и Китай отправили экспедиции, предусматривающие высадку на Красной планете исследовательских аппаратов. К ним также присоединился искусственный спутник «Надежда», созданный в ОАЭ и исследующий атмосферу Марса с орбиты.

Энтузиасты с YouTube канала DeepSpaceCourier опубликовали интересное видео, демонстрирующее галерею всех космических автоматических аппаратов, когда-либо высланных к Марсу и совершавших (удачную или неудачную) посадку на планету. Для сравнения размеров марсианских исследовательских аппаратов был использован эталон в виде трехмерной фигуры человека, ростом 183 см.

Смоделированный трехмерный человечек постепенно переходит от самого первого аппарата Марс 2, отправленного к Красной планете в 1971 году (спускаемый аппарат разбился, а орбитальная станция работала около 8 месяцев), до ныне исследующих планету: американского Perseverance с вертолетом на борту и китайского Чжужун. Трехмерные модели Viking, Spirit, Opportunity, Curiosity, Insight, Perseverance и Ingenuity позаимствованы с ресурсов NASA.


В результате зрители смогут создать визуальное представление о реальных и относительных размерах космических аппаратов-пионеров колонизации Марса. На заключительных кадрах ролика продемонстрирован глобус Марса с указанием мест высадки или крушения всех исследовательских устройств.

2 июня, 2021 | Tags: | Category: Видео, Наука, Новости
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