Минюст США ведет переговоры с «Хранителями клятвы» о признании вины в нападении на Капитолий

Федеральная прокуратура начала переговоры о заключении сделок с признанием вины с членами ультраправой группировки «Хранители клятвы», обвиняемыми в участии в нападении на Капитолий.

Прокуроры надеются сделать соответствующие предложения обвиняемым в течение ближайших двух месяцев, сообщила во вторник юристка Министерства юстиции США.

Кэтрин Ракоци, юристка Министерства юстиции, заявила во время судебного заседания, что прокуроры надеются «в течение одного-двух месяцев» сделать предложения о признании вины членам группировки и их сообщникам.

Ракоци выступила на слушании, которое вел окружной судья Амит Мехта. Судья Мехта занимается масштабным уголовным делам, в рамках которого обвинения предъявлены 16 членам «Хранителей клятвы» и их сообщникам. Их обвиняют в планировании и координации действий сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа перед нападением на Капитолий 6 января.

В тот день сотни людей пробились к Капитолию, разбив окна в здании, что заставило законодателей, находившихся в тот момент на совместной сессии Конгресса, укрыться в безопасных местах, ранения получили десятки полицейских. Во время беспорядков погибли пять человек, включая сотрудника полиции Капитолия.

Число обвиняемых по делу «Хранителей клятвы» выросло до 16 после того, как в последние дни были предъявлены обвинения еще четырем их сообщникам. Уголовное дело против «Хранителей клятвы» — самое крупное и сложное из сотен дел, возбужденных Министерством юстиции за несколько месяцев, прошедших с момента атаки на Капитолий.

До сих пор только один обвиняемый признал себя виновным по нескольким статьям. В прошлом месяце адвокаты более десятка подсудимых заявили «Рейтер», что они отклонили предложения о признании вины, поскольку посчитали неадекватными предлагаемые их клиентам условия.

В марте федеральная прокуратура заявила, что у нее появились новые доказательства того, что «Хранители клятвы» планировали акты насилия во время беспорядков в Капитолии. Среди полученных доказательств оказались текстовые сообщения, посланные лидером группировки.

«Мы будем защищать президента, законно избранного президента», — заявил во время телефонного разговора в ноябре прошлого года Стюарт Роудс, основатель «Хранителей клятвы», говорится в судебных материалах, раскрытых в воскресенье.

Трамп неоднократно и бездоказательно утверждал, что его поражение на выборах явилось результатом фальсификации. Суды всех инстанций, а также представители властей штатов, отвечающих за проведение выборов и его собственная администрация опровергли эти утверждения.

«Итак, в данный момент расстановка такова, что мы находимся за пределами округа Колумбия, в ожидании приказов президента, — заявил Родс, согласно судебным материалам, — Мы надеемся, что он отдаст приказ. Мы хотим, чтобы он объявил восстание и призвал нас в ополчение».

Судья Мехта еще не назначил дату судебного разбирательства по делу «Хранителей клятвы». Во время слушаний во вторник он предупредил, что суду, возможно, не удастся объединить всех обвиняемых в рамках одного дела. По его словам, в истории суда, скорее всего, никогда не было процесса с участием 16 обвиняемых.