Астрономы обнаружили двенадцать галактик с наименьшим в истории количеством звезд Москва денонсирует соглашение с США, упрощавшее поездки дипломатов » Легендарный Майкл Джордан попал в фантастический фильм Создатели «Любовь. Смерть. Роботы» рассказали о работе над эпизодом Life Hutch — в нём совместили CGI и реальную съёмку Короткометражка Life Hutch из второго сезона сборника «Любовь. Смерть. Роботы» рассказывает о том, как пилот разбившегося космического корабля добирается до мобильного убежища. Внутри него — управляемый ИИ-робот, который из-за неисправности начинает атаковать всё вокруг, включая главного героя, которого сыграл актёр Майкл Б. Джордан. Как говорит Джордан, он наткнулся на первый сезон антологии благодаря другу, после чего посмотрел его «запоем». После он связался с продюсером Тимом Миллером и тот подыскал ему роль во втором сезоне. Эпизодом Life Hutch как раз занималась компания Миллера Blur, известная своими трейлерами для игр и визуальными эффектами в кино. Как говорит продюсер, большую часть эпизода камера сфокусирована на лице главного героя, поэтому было крайне важно сделать его реалистичным. Чтобы добиться лучшего эффекта, команда решила совместить настоящую съёмку и CGI — когда в кадре крупным планом показывают лицо Майкла Б. Джордана, оно почти всегда настоящее, а вот окружение уже полностью создано с помощью компьютерной графики. В короткометражке всё же есть моменты, когда зрители видят цифровую копию актёра. Учитывая, что в эпизоде используется его настоящее лицо, авторы должны были повторить его с максимальной точностью. Создатели призывают зрителей отгадать, в каких кадрах эпизода настоящее лицо Джордана, а в каких — цифровая версия, поскольку считают, что им удалось добиться уровня, когда они практически неотличимы.