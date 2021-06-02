Короткий огляд ринку азартних ігор в Україні

З минулого року грати в азартні ігри в Україні стало офіційно дозволено. Це стосується основних видів азартних розваг. Для того, щоб представники азартного грального бізнесу змогли отримати необхідні ліцензії на 5 років діяльності їм треба сплатити ліцензійний платіж. Також такі офіційні українські казино мають сплачувати щорічні внески.

Розпочалася офіційна діяльність гральних закладів саме з онлайн казино. У той час як до наземних висувається широкий ряд вимог, до онлайн — воно лише одне. Цією вимогою є те, що оператором може бути лише українська компанія. Наразі деякі гральні заклади не можуть отримати дозвiл з першої спроби. Деяким з них це вдається навiть лише з 4. До основних причин невидачі дозволу можуть належати: відсутність повної інформації щодо бенефіціара, печаток на деяких документах, iнформацii про бренд організатора та багато іншого.

У якій ситуації знаходиться ігрова індустрія в Україні?

Хоча з минулого року Верховна Влада країни прийняла закон про регулювання азартної ігрової індустрії, занадто помітних змін поки що не відбулося. Наразі в Україні стануть легальними:

Букмекерська діяльність. Азартні ігри в наземних казино та мережі Інтернет. Зали з гральними автоматами. Покер-руми у мережі Інтернет.

Усі ці заходи стали доступними з минулого року, але лише за наявності спеціальної ліцензії. Також слід зазначити, що для законного функціонування треба, щоб усе гральне обладнання було сертифікованим та підключеним до Державної системи онлайн моніторингу.

Також слід зазначити, що Закон встановив основні правила організації та діяльності азартної індустрії в Україні. До переліку розглянутих пунктів входять: ліцензування, вимоги до самих організаторів та постачальників ПЗ.

Таким законі чітко розмежовується робота казино у столиці та iнших мiсцях. Наприклад, слід зазначити, що у столицi відкривати легальні гральні заклади можна лице у готелях, що мають 5 зірок. У той же час, у iнших мiстах краiни дозволено відкривати гральні заклади у готелях, що мають як 5, так i 4 зірки. Однак, у такому разі у них потрібно щоб було вiд 100 номерів. Також важливо, що розміщуватися можуть казино i у заміських комплексах.

Хто отримав ліцензії на дозвіл азартної діяльності?

На сьогодні ліцензії від КРАІЛ отримали 17 компаний — такий показник втричі більший, ніж прогнозували експерти. Серед тих, хто отримав дозвіл Комісії зовсім недавно знаходиться Золотий Кубок казино та Джокер казино. Також ліцензії отримали ще два отеля Києва. Проте, представники ігрових компаній зазначають складність деяких умов КРАІЛ. Для деяких казино чи БК ціна дозволу стала завеликою.

Найдорожчою є ліцензія на дозвіл діяльності для жителів Києва. Організаторам у столі доводиться віддавати за неї 72 млн грн. Але також не варто забувати і про те, що сума оплати перш за все залежить від видів наданої гральної діяльності. За ліцензію треба вносити оплату у терміні 10 днів після підтвердження готовності до її видачі. У інших містах України середньому організаторам за рік ліцензії треба віддати 36 млн грн. А для тих казино, що вестимуть свою діяльність у мережі Інтернет — 23 400 000 грн, за букмекерську діяльність у мережі треба віддати 108 млн грн, а за гральні зали — 9, покер у мережі інтернет обійдеться організаторам у 6 мільйонів гривень.

Щодо букмекерських контор на території країни можна сказати наступне. Першою контролю, яка отримала дозвіл на легальне ведення своєї діяльності є ПаріМатч. У той же час, першим онлайн-казино, яке отримало необхідні документи, для того, щоб почати свою офіційну та легальну діяльність є Космолот. Свою ліцензію вони змогли отримати ще на початку лютого цього року.