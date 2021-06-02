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Компьютерные «Черепашкам-ниндзя» появятся в 2023

Сет Роген объявил дату выхода CGI-фильма по «Черепашкам-ниндзя» — 11 августа 2023 года
И опубликовал первый тизер — записку Леонардо, в которой юный мутант отметил, что нужно за что-то извиниться перед Эйприл.

Промокадр фильма «Черепашки-ниндзя» (2014)

В записке, опубликованной Рогеном, также можно увидеть рисунок меча Леонардо, слова «честь» и «преданность», классификацию мутаций. Так, в записке отмечено, что при делеции становится меньше участков хромосом — как пальцев у черепашек по сравнению с людьми — а при дупликации из одного участка хромосомы образуется два.

Сет Роген вместе со своим коллегой Эваном Голдбергом выступает продюсером CGI-фильма по «Черепашкам-ниндзя». Сценарий должен был написать Брендан О’Брайан («Соседи. На тропе войны»), а режиссёром анимационной полнометражки выступит Джефф Роу, который работал над «Разочарованием», «Гравити Фоллз» и «Митчеллами против машин».

Производством фильма занимаются Nickelodeon и Point Grey Pictures, продюсерская компания Рогена и Голдберга. Детали сюжета предстоящих «Черепашек-ниндзя» не сообщаются, но картина должна перезапустить киновселенную по франшизе, в которую вошли фильм 2014 года и его сиквел, выпущенный в 2016-м.

Seth Rogen
2 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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