Минюст США ведет переговоры с «Хранителями клятвы» о признании вины в нападении на Капитолий «Мотор Січ» підписала контракт на постачання вертолітних лопатей до трьох країн » Компьютерные «Черепашкам-ниндзя» появятся в 2023 Сет Роген объявил дату выхода CGI-фильма по «Черепашкам-ниндзя» — 11 августа 2023 года

И опубликовал первый тизер — записку Леонардо, в которой юный мутант отметил, что нужно за что-то извиниться перед Эйприл. Промокадр фильма «Черепашки-ниндзя» (2014) В записке, опубликованной Рогеном, также можно увидеть рисунок меча Леонардо, слова «честь» и «преданность», классификацию мутаций. Так, в записке отмечено, что при делеции становится меньше участков хромосом — как пальцев у черепашек по сравнению с людьми — а при дупликации из одного участка хромосомы образуется два. Сет Роген вместе со своим коллегой Эваном Голдбергом выступает продюсером CGI-фильма по «Черепашкам-ниндзя». Сценарий должен был написать Брендан О’Брайан («Соседи. На тропе войны»), а режиссёром анимационной полнометражки выступит Джефф Роу, который работал над «Разочарованием», «Гравити Фоллз» и «Митчеллами против машин». Производством фильма занимаются Nickelodeon и Point Grey Pictures, продюсерская компания Рогена и Голдберга. Детали сюжета предстоящих «Черепашек-ниндзя» не сообщаются, но картина должна перезапустить киновселенную по франшизе, в которую вошли фильм 2014 года и его сиквел, выпущенный в 2016-м. Seth Rogen