Израильские ученые продлили жизнь мышей на 23%, и считают, что способ поможет и людям

Мыши не только жили дольше, но и дольше сохраняли молодость и были более устойчивы к раку, после того, как команда из университета имени Бар-Илана в Израиле и Национального Института здоровя США увеличила уровень одного-единственного белка.

Ученые увеличили запасы белка SIRT6, который обычно снижается с возрастом, у 250 мышей. «Изменения в продолжительности жизни значительны. Эквивалентное увеличение у людей позволило бы нам жить почти до 120 лет», — говорит профессор Хаим Коэн из университета Бар-Илана. (Наверное, имеется в виду продолжительность жизни в Израиле) «Изменения, которые мы видели у мышей, могут быть перенесены и на людей.»

Лаборатория Коэна работает над определением препарата, который бы позволил безопасно повысить уровенть SIRT6 у людей. В 2012 году Коэн стал первым, кто повысил уровень этого белка у животных, увеличив продолжительность жизни мышей на 15%. Однако, тогда это сработало только на самцах.

В этот раз в коллаборации с учеными из США команда добилась прироста продолжительности жизни у обоих полов. 30% у самцов и 15% — у самок. С возрастом мыши теряют возможность генерировать энергию после короткого голодания, т. к. не могут получать ее из жиров и молочных кислот. Но старые мыши с высоким уровнем SIRT6 могут это делать. У них ниже холестерин, реже встречается рак и они бегают быстрее.

Сейчас ученые работают над препаратами на основе малых молекул, которые позволят либо увеличить уровень SIRT6 у людей, либо сделать имеющийся более активным.