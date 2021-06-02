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Избран новый президент Израиля

Парламент Израиля проголосовал за кандидатуру нового президента страны, на пост избран Ицхак Герцог. Об этом сообщает The Times of Israel.

Герцога поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его победе. На этой должности Герцог сменит Реувена Ривлина.

Отмечается, что это первый президент Израиля, отец которого также занимал эту должность: Герцог — сын президента Израиля — с 1983 по 1993 годы.

Ранее сообщалось, что в еврейском государстве впервые за 12 лет может быть сформировано правительство без премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху: его политические конкуренты пытаются создать коалицию без крупнейшей партии «Ликуд», которую возглавляет премьер. Если им не удастся сформировать правительство, то страну ждут пятые выборы в парламент за последние два года.

2 июня, 2021 | Category: Израиль, Новости
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