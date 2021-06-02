Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек, недавно возобновившие свой давний роман, активно работают над тем, чтобы вывести отношения на новый уровень. Источник издания People рассказал, что прошлые выходные Лопес провела в Лос-Анджелесе, однако с Аффлеком не виделась, так как была занята своими делами, что ее сильно расстроило.

Бен и Дженнифер проводят вместе почти все свободное время, и даже расстояние им не помеха.

Они будут продолжать курсировать между Лос-Анджелесом и Майами. Они очень счастливы вместе,

— поделился источник.

Недавно Бен прилетал в дом к своей возлюбленной во Флориду, где они вместе провели небольшой отпуск.

Источник также рассказал, что пара уже начинает обсуждать совместное будущее.

Это не случайная связь. Они относятся к этому очень серьезно и хотят, чтобы их отношения продолжались долго,

— добавил аноним.

Официально объявлять о своем романе пара не торопится, однако на публике они ведут себя как влюбленные. Очевидцы рассказывали, что в спортзале в Майами Бен и Дженнифер целовались и обнимались.

Они не пытались скрыть тот факт, что были вместе. Они замечательные люди. Никто не стоял около спортзала и не говорил, чтобы к ним не подходили. Никто их не беспокоил. Все с уважением отнеслись друг к другу,

— рассказал инсайдер.

На днях Бена и Дженнифер вновь заметили вместе — они устроили свидание в новом ресторане в Западном Голливуде. Пара приехала на автомобиле Бена и зашла в заведение за руки. Похоже, официальное подтверждение романа — это всего лишь дело времени. Тем более что Дженнифер уже была готова это сделать еще некоторое время назад.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. Однако свадьбу они отменили за несколько дней до назначенной даты, сославшись на общественное давление и чрезмерное внимание к их роману.