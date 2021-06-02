Именем Трампа назвали скоростное шоссе » Хакеров из России обвинили в атаке на мясокомбинаты в США Бразильская компания JBS, крупнейший в мире производитель мясных продуктов, сообщила о кибератаке на свои филиалы в США и Австралии, исходившей из России. Кибератака сопровождалась требованием выкупа за сохранность данных компании. Как сообщает агентство Рейтер, в понедельник JBS приостановила работу на своих заводах в Австралии, а во вторник — в США, где на компанию приходится 20% всего производства говядины и свинины. По данным министерства сельского хозяйства США, во вторник 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22% по сравнению с тем же днем неделю назад, производство свинины также заметно упало. Однако в компании сообщили, что подключили резервные IT-системы и значительно продвинулись в решении проблемы, так что в среду «огромное большинство» ее производств в США возобновит работу. Это слегка развеяло опасения резкого скачка цен на мясо в стране в начале сезона барбекю. Мясо в Америке и так дорожает из-за роста экспорта в Китай, подорожания кормов и нехватки рабочих рук. JBS также проинформировала об атаке федеральное правительство. Как сообщила заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация связалась по этому вопросу с российскими властями, а ФБР начало расследование. «Белый дом […] дает понять, что ответственные государства не укрывают у себя преступников, вымогающих выкуп», — отметила она.