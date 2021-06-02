Группа сенаторов США готова поддержать новые санкции против режима Лукашенко

В Вильнюсе прошла встреча группы американских сенаторов с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, в ходе которой стороны обсудили последний инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, а также незаконное задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствует решение США ввести санкции против белорусских государственных нефтяных компаний, которые вступят в силу с 3 июня. Она также обратилась к группе законодателей из Соединенных Штатов с призывом ввести дополнительные санкции в отношении лиц и компаний, поддерживающих правительство Беларуси.

Во вторник в Вильнюсе состоялась встреча делегации сенаторов США с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В группу сенаторов вошли демократ Джин Шахин, республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи. Законодатели обсудили с Тихановской вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске и, конечно же, санкции США в отношении режима Лукашенко.

Сенатор-демократ Джинн Шахин призвала Лукашенко немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, и добавила, что для Лукашенко «пришло время» уйти в отставку.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что этот наглый диктатор подверг опасности жизнь более 120 пассажиров, чтобы совершить то, что генеральный директор Ryanair назвал актом государственного угона самолета. Я восхищаюсь ответом Европы, США и всего мирового сообщества на это неслыханное злоупотребление властью. Мы объединились для противодействия произошедшему, и мы не допустим, чтобы такие действия остались без последствий», — отметила сенатор-демократ Джин Шахин.

«Я рад, что Соединенные Штаты и Европейский Союз говорят об усилении санкций, — добавил сенатор-республиканец Роб Портман. — Некоторые санкции уже действуют, но они недостаточно эффективны. Лично я после сегодняшних встреч готов поддержать более широкие секторальные санкции, а не только те, которые направлены против отдельных лиц».

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи обратил внимание, что события в Беларуси происходят с молчаливого — и не очень — одобрения Москвы.

«Мы знаем, что Россия замешана в действиях Лукашенко, он не смог бы развернуть столь масштабное преследование политических деятелей без помощи российского правительства. Так что это не просто проблема отношений между Соединенными Штатами и Лукашенко, это должно быть частью двусторонних переговоров между нашим президентом Джо Байденом и Владимиром Путиным, то есть между правительствами США и России», — заявил Мерфи.

В свою очередь, Светлана Тихановская поблагодарила сенаторов США за поддержку и попросила ввести дополнительные адресные санкции, которые, по ее мнению, помогут остановить насилие и добиться освобождения политзаключенных.

«Мы приветствуем решение США ввести санкции против государственной нефтяной компании с 3 июня. Но мы также просим о дальнейших мерах и адресных санкциях против предприятий и лиц, поддерживающих режим. Санкции должны помочь остановить насилие и освободить всех политзаключенных. Мы также просим скоординировать санкции и другие меры между Великобританией, США, ЕС и Украиной», — почеркнула Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции.