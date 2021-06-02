60% українців оцінюють економічне становище країни як погане: опитування Группа сенаторов США готова поддержать новые санкции против режима Лукашенко » Фанаты выпустили переиздание «Супербратьев Марио» — фильма 1993 Фанаты выпустили переиздание фильма «Супербратья Марио» с 20 минутами дополнительных сцен

Картина, которую называют одной из худших экранизаций видеоигр, получила «режиссёрскую» версию спустя 28 лет после выхода. Новая версия фильма получила название «Мортон-Дженкел-кат» в честь режиссёров оригинальной картины Рокки Мортона и Аннабел Дженкел.

Фильм включает в себя 20 минут ранее невиданных кадров, которые режиссёр и реставратор Гаррет Гилкрист извлёк из видеокассет-исходников. Также он занимался восстановлением кадров и монтажом. Материалы ему предоставили сотрудники команды ресурса The Internet Archive.

В обновлённой версии, помимо прочего, появилась вырезанная сюжетная линия о противостоянии братьев Марио и водопроводчиков-конкурентов, момент, когда Король Купа превращает своего подчинённого в слизь, а также сцена, где Игги и Спайк читают рэп о свержении режима тирана Купы.

Гилкрист опубликовал дополненную версию фильма на The Internet Archive — она доступна для просмотра на английском языке. Фильм «Супербратья Марио» вышел в 1993 году. Он рассказывает историю двух братьев-водопроводчиков из Бруклина, Марио и Луиджи, случайно обнаруживших новое измерение, в котором правит жестокий тиран Купа. Они ставят перед собой цель выбраться из подземного мира, а заодно спасти принцессу Дэйзи и всё человечество.

Роль Марио исполнил Боб Хоскинс, известный по фильмам «Кто подставил кролика Роджера» и «Долгая Страстная пятница». Луиджи сыграл Джон Легуизамо, позже снявшийся в картинах «Мулен Руж» и «Спаун».