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Экс-участница «Ранеток» рассказала о травмирующем первом сексе с начальником

Елена Третьякова

Экс-участница российской девичьей поп-группы «Ранетки» Елена Третьякова рассказала о травмирующем первом сексуальном опыте. Она поделилась историей с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

32-летняя исполнительница призналась, что ее первый секс был болезненным и произошел с человеком из руководства коллектива, причем в тот момент артистка была сильно пьяна. Девушка отметила, что на подобное откровение ее подтолкнуло участие в написании книги Евгении Огурцовой — коллеги Третьяковой по группе.

«Один из моих комментариев посвящен тому, как случилось так, что первый секс у меня случился с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением. Моим. Не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям», — написала Третьякова. Она также подчеркнула, что книга будет посвящена «любви и ее суррогатам», а также дружбе и «неприемлемому отношению».

2 июня, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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