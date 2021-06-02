Десятки тысяч британцев попросили королеву лишить принца Гарри титула

Десятки тысяч британцев обратились к королеве Елизавете II с просьбой лишить принца Гарри всех титулов. Как сообщает Daily Star, петицию об этом завела автор книг о британской королевской семье леди Колин Кэмпбелл (Colin Campbell).

«Это было бы правильным и достойным выходом из положения. Он бы никого не унизил и всех защитил. Я думаю, это гуманный способ разрешить очень прискорбную ситуацию», — прокомментировала инициативу писательница, известная своими нападками на принца Гарри и Меган Маркл.

За две недели петицию подписали более 43 тысяч британцев. В комментариях они пишут, что герцог Сассекский и его жена своими действиями вредят имиджу страны. «Они не заслуживают этих титулов, тем более когда они используют их для обогащения», — отметил один из подписавших петицию.

Кэмпбелл уверена, что лишение титулов пойдет принцу Гарри только на пользу. «Он будет волен делать все, что только захочет, без каких-либо последствий и вреда для британской монархии, британской нации, британского народа и себя самого», — заявила она. Писательница добавила, что это никак не скажется на публичности пары — о ней все равно продолжат говорить и писать с титулом или без.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество».