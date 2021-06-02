Дефицит чипов в мире сравнили с нехваткой туалетной бумаги

Американский миллиардер и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Наша самая большая проблема — это цепочка поставок (компонентов — ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много (чипов — ред.) — это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах», — написал Маск в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей соцсети.

Вероятно, бизнесмен говорил о ситуации, наблюдавшейся в начале пандемии коронавируса в 2020 году, когда резко вырос спрос на различные товары, в том числе крупы, консервы и туалетную бумагу.

При этом Маск надеется, что проблема носит краткосрочный характер.