Бритни Спирс станцевала на камеру в боди и вновь попала в конспирологию

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в откровенном наряде и вновь встревожила поклонников своими движениями и внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 38-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в неоново-зеленом боди с декольте, черном полушубке и белых сапогах на каблуке. Волосы Спирс распущены, а ее образ дополняет черный чокер. Помимо этого, звезда опубликовала серию фото в описанной одежде. «Я никогда не показываю свои ягодицы в Instagram. Нет, я не в стрингах. Итак, вот вам моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь!» — подписала она пост, который набрал 322 тысячи лайков.

Фанаты исполнительницы выразили свое беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Серьезно, что тут происходит?», «Мы видим и слышим тебя», «У меня очень много вопросов», «Пожалуйста, выпустите эту женщину из дома», «Мне физически некомфортно от этого видео», «Ей нужна помощь», — высказывались они.