Від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень Избран новый президент Израиля » Азербайджан обвинил 40 армянских военнослужащих в нарушении границы Баку обвинил армянских военных в нарушении границы. Об этом в среду, 2 июня, сообщает «Sputnik Азербайджан». «1 июня, около 20:00, около 40 армянских военнослужащих проникли на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района», — заявило министерство обороны. В ведомстве добавили, что азербайджанские войска вынудили их отойти на исходные позиции без применения оружия. 27 мая Азербайджан заявил, что его военнослужащие задержали шесть армянских диверсантов, которые перешли границу. Ереван утверждает, что военные проводили инженерные работы на территории Армении.