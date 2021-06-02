Астрономы обнаружили двенадцать галактик с наименьшим в истории количеством звезд

В этих галактиках в 1000 раз меньше звезд, чем в галактике Млечный Путь.

Астрономы, используя обзорный телескоп VLT Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили 27 галактик с низкой поверхностной яркостью, из которых 12 являются кандидатами в ультрадиффузные галактики, в большой группе галактик, называемой скопление Гидра I, сообщает Sci-news



Обзорный телескоп VLT – это широкоугольный оптический телескоп длиной 2,6 м в обсерватории Параналь в Чили, а ультрадиффузные галактики — это объекты размером с Млечный Путь, но с меньшим количеством звезд в 100–1000 раз.

Обнаруженные галактики очень тусклые и в них отсутствует звездообразующий газ, что делает их похожими на пушистое космическое облако.

Их происхождение остается неясным, но астрономы предполагают, что они могли быть «неудавшимися» галактиками, утратившими запасы газа в начале своей жизни.

«Природа и происхождение ультрадиффузных галактик все еще обсуждаются учеными», — говорит доктор Энрикетта Йодис, астроном из ESO.

«Ультрадиффузные галактики могут быть «неудавшимися» галактиками, потерявшими газ в начале формирования. Если это так, они должны обладать массивным гало темной материи, чтобы выжить скоплениях галактик».

«Некоторые теоретические модели объясняют ультрадиффузные галактики как карликовые галактики, большой размер которых может быть вызван большим гало темной материи», — говорят ученые.

«В 2016 году астрономы предположили, что очень протяженные ультрадиффузные галактические системы могли образоваться в результате кинематического нагрева их звезд в результате внутренних процессов», — говорит Йодис.

«Скопление Гидры I расположенно на расстоянии 166 миллионов световых лет от нас, его вириальная масса составляет 2*10¹⁴ масс Солнца, а вириальный радиус — 5,2 миллиона световых лет», — говорят астрономы.

В ядре скопления преобладают две самые яркие галактики ранних типов, NGC 3309 и NGC 3311, заключенные в протяженное диффузное звездное гало.

При визуальном осмотре нового изображения, полученного из скопления Гидра I, ученые нашли 27 галактик с низкой поверхностной яркостью, 12 из которых являются кандидатами в ультрадиффузные галактики.

Ученые обнаружили, что большинство этих галактик имеют диапазон звездных масс от 10⁷ до 10⁸ масс Солнца, а также имеют стандартное или низкое содержание темной материи с массой гало менее 1010 масс Солнца.

«Эта первая выборка кандидатов в ультрадиффузные галактик в скоплении Гидра I представляет собой важный шаг в нашем проекте, который направлен на увеличение числа подтвержденных ультрадиффузных галактик», — говорят астрономы

Напоминаем, что астрономы обнаружили одну из самых странных галактик во Вселенной, а телескоп Хаббл сделал невероятно детальный снимок спиральной галактики. Также ученые нашли скрытые «мосты» между галактиками, получили фото старейшей спиральной галактики во Вселенной и раскрыли новые подробности образования Млечного Пути.