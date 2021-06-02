Стоимость нефти Brent закрепилась выше $70 за баррель Почему древние иудеи ели некошерную рыбу — исследование » Ани Лорак показала пышные формы на отдыхе в бикини Певица Ани Лорак обновила Инстаграм красивой летней фотографией. В кадре Ани позирует на пляже с белым песком. На Лорак лишь бикини радужного цвета, которое прекрасно подчёркивает её большую грудь и пышные бёдра. Снимок сделан для рекламы новой коллекции Calzedonia. «Каждый год мы ждем этого сезона, чтобы наконец выдохнуть и насладиться солнечными дням. Мы чаще гуляем, проводим вечера на уютных верандах и с нетерпением ждем приближающегося отпуска», — подписала фото Лорак, предложив принять участие в конкурсе. Поклонники отметили, что певица выглядит сексуально и ни чем не хуже Дженнифер Лопес.