60% українців оцінюють економічне становище країни як погане: опитування

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як “дуже погану” або “досить погану”.

Про це свідчать результати опитування, що провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, лише 5% оцінюють економічну ситуацію як “добру” або “дуже добру”, а 32% як “не погану і не добру”.

“Разом з тим, ці оцінки є дещо кращими, ніж на початку цього року – наприкінці січня – на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як “дуже погану” або “досить погану”, 2% ˗ як “добру” або “дуже добру”, 26% ˗ як “не погану і не добру”, – зазначають соціологи.

“Дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (36% оцінюють його як “дуже” або “досить” поганий, 48% ˗ як “не поганий і не добрий”, 14% ˗ як “добрий” або “дуже добрий”). Так само як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася у порівнянні з початком року (тоді відповідні показники становили 43%, 46% і 7%)”, – йдеться у повідомленні.

При цьому, опитані українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

“Частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах)”, – свідчать результати опитування.

Водночас очікування змін в короткотерміновій перспективі є менш песимістичними, ніж наприкінці січня – на початку лютого цього року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 32% опитаних, а погіршення добробуту власної родини ˗ 24%).

Ще гіршими були ці показники у грудні минулого року: погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців тоді очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини ˗ 32%.

Зазначається, що дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Опитали 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.