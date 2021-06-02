5 фильмов, которые должна посмотреть каждая блондинка

В новой подборке segodnya.ua – киноленты, в которых главные героини – обладательницы шикарных светлых локонов.

«Блондинка в законе»

Уже в следующем году на экраны выйдет третья часть фильма с Риз Уизерспун, а пока, пересматриваем не менее крутую первую часть кинотрилогии. По сюжету, Эль Вудс – президент университетского женского клуба, мечтает выйти замуж. Но все рушится, когда внезапно ее бойфренд разрывает с ней отношения. Причина – легкомысленность Эль и серьезные планы на будущее у самого парня. Теперь Эль полна решимости доказать, на что способна настоящая блондинка и ради этого она отправляется прямо в Гарвард.

«Дневник Бриджит Джонс»

Героине фильма Бриджит Джонс – уже давно за 30, родители пытаются сосватать ее за сына соседей, скромника Марка, а сама Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Она решает взять себя в руки, начать новую жизнь, избавиться от лишних килограммов. С первого дня новой жизни мисс Джонс решает вести дневник, в который она будет записывать свои будущие достижения и победы. Но оказалось, что осуществить мечты и найти истинную любовь гораздо сложней.

«7 дней и ночей с Мэрилин»

Легендарная Мэрилин Монро отправляется в Англию для съемок в новом фильме. Она очаровывает и покоряет всех, включая юного ассистента режиссера Колина. Но что же чувствует сама Мэрилин? Может ли она влюбиться в неопытного юношу? Фильм получил множество наград и номинаций, в том числе и «Оскар» за лучшую женскую роль. В фильме снимались Мишель Уильямс, Эдди Редмейн и Эмма Уотсон, Кеннет Брана и другие. Если вам надоели заезженые фильмы – этот будет в самый раз.

«Основной инстинкт»

Это уже, как говорят, классика жанра с несравненной Шэрон Стоун. Напомним, что в фильме детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об извращенном убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Эротика и опасность в ленте ну просто зашкаливает.

«Джентльмены предпочитают блондинок»

И снова Мэрилин Монро. На этот раз, актриса сама исполняет главную роль. Подружки-певицы Дороти (Джейн Рассел) и Лорэли (Мэрилин Монро) отправляются на гастроли в Париж на лайнере через океан. Что называется, девушки в поисках приключений и легкости. Хоть Лорэли уже обручена, она не упускает возможность пофлиртовать и принять подарок. Она еще не знает, что за ней следит детектив, нанятый отцом жениха.