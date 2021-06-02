10 лучших фильмов об экстремальных путешествиях — что посмотреть

Для чего нужны кино и литература? Чтобы дать нам знания из тех областей, где у нас недостаточно жизненного опыта. Если вы еще ни разу не оказывались в по-настоящему дикой местности, то, возможно, сперва стоит понаблюдать за экстремальными путешествиями киногероев. Тем более что многие из нижеприведенных фильмов основаны на реальных событиях. Перед вами 10 лучших аутдор-фильмов, после просмотра которых, надеемся, вы станете чуть более готовыми к диким условиям.

Путь (2010)

Фильм о разочаровавшемся в жизни отце в исполнении Мартина Шина и его походе-самокопании по знаменитой паломнической дороге Эль Камино де Сантьяго (Путь Святого Иакова) в Испании.

Касаясь пустоты (2003)

Духоподъемная экранизация мемуаров знаменитого английского альпиниста Джо Симпсона — возможно, лучшее документальное кино об альпинизме.

180° на юг (2010)

Если это современное путешествие через Патагонию (часть Южной Америки, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо в Аргентине и Био-Био в Чили) по маршруту Дага Томпкинса и Ивона Чуинарда, совершивших его в 1968 году, вас не вдохновит, то у вас просто нет сердца.

В диких условиях (2007)

Прекрасно срежиссированная экранизация знаменитого романа Джона Кракауэра с отличной игрой Эмиля Хирша и очень атмосферным саундтреком от Эдди Веддера из Pearl Jam.

Человек-гризли (2005)

Жизнь и смерть Тимоти Тредвелла, энтузиаста, посвятившего жизнь изучению медведей гризли. Эта картина знаменитого Вернера Херцога настолько же красива, насколько и полна страданий.

На грани (1997)

Еще одна драма с участием медведя гризли, но на этот раз в компании Алека Болдуина и Энтони Хопкинса, сражающихся не только с ним, но и друг с другом.

Выжить (1992)

Классический фильм о выживании, рассказывающий историю уругвайской сборной по регби, всеми силами пытающейся выбраться из дикой местности после авиакатастрофы.

127 часов (2010)

В этой страшной и одновременно захватывающей экранизации мемуаров альпиниста Арона Ралстона (того самого, которому пришлось отрубить себе руку в одном из каньонов) Джеймс Франко сыграл, пожалуй, свою лучшую роль.

Иеремия Джонсон (1972)

Роберт Редфорд — квинтэссенция мужчины в горах.

Властелин колец: трилогия (2001-3)

Не удивляйтесь. Сэмуайз Гэмджи и Фродо Бэггинс — настоящие матерые путешественники. Путешественники, которым, правда, приходится сражаться с орками, гигантскими пауками и разной другой нечистью.