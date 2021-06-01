WhatsApp опять передумал — функциональность аккаунтов, не принявших новые соглашения, не ограничат

С 15 мая соглашение вступило в силу. Ранее WhatsApp грозил ограничить функциональные возможности аккаунтов, которые не примут новые правила. Однако с января 2021 года по нынешнее время компания уже несколько раз отступала перед угрозой массового оттока пользователей и ослабляла требования к «отступникам».

Очередной раз мессенджер WhatsApp ослабляет требования к пользователям, не согласившимся на принятие новой политики конфиденциальности платформы. Свыше полугода идет противостояние между подразделением Facebook и огромной, почти 2-х миллиардной аудиторией мессенджера, которая с недоверием приняла идею обновления пользовательского соглашения с целью обмена данными WhatsApp с другими сервисами Facebook.

Теперь появилось еще одно сообщение WhatsApp, в котором говорится, что после консультации с регуляторами и техническими экспертами было принято решение вообще никак не ограничивать функциональность аккаунтов пользователей, не согласившихся на новые требования.

В сообщении отмечается, что пользователи будут ненавязчиво получать просьбу согласиться на новые правила, однако их возможности в WhatsApp при этом никак не будут ограничиваться. Такая ситуация продлится неопределенное время. При этом сообщается, что большинство пользователей мессенджера уже приняли новое соглашение.

Ранее намерение WhatsApp делиться данными с другими сервисами Facebook вызвало неоднозначную реакцию пользователей и даже привело к некоторому оттоку клиентов из самого популярного в мире мессенджера. В феврале текущего года было зафиксировано массовое увеличение пользователей платформы Telegram, которое Павел Дуров связал с новой политикой конфиденциальности WhatsApp.

Однако с тех пор мессенджер WhatsApp не раз смягчал требования и переносил срок внедрения новых правил, параллельно разъясняя, что новые правила не затронут конфиденциальные данные клиентов.