Во Франции потребовали отобрать у России право на матчи Евро-2020

Такое заявление связано с посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой были задержаны основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. По мнению журналистов издания, это произошло «не без вмешательства президента России Владимира Путина».

Турнир Евро-2020 должен проходить 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.