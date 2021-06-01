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Во Франции потребовали отобрать у России право на матчи Евро-2020

Французское издание Le Monde потребовало лишить Санкт-Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Такое заявление связано с посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой были задержаны основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. По мнению журналистов издания, это произошло «не без вмешательства президента России Владимира Путина».

Турнир Евро-2020 должен проходить 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

1 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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