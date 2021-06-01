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Власти Кипра запретили белорусским самолетам входить в кипрское воздушное пространство

Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским — в белорусское. Такие уведомления разослала Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.

В сообщении указано, что всем операторам воздушных судов, зарегистрированных в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Кроме того, всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Белоруссии.

Также все рейсы в/из Белоруссии и Республики Кипр приостановлены.

Агентство указывает, что ограничения не распространяются на гуманитарные рейсы, рейсы скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. Соответствующая мера действует с 19:56  28 мая 2021 года до 07:59  28 августа 2021 года.

1 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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