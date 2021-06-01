Ванесса Редгрейв принципиально отказалась сниматься вместе с Кевином Спейси

На днях Кевин Спейси подписался на роль в итальянской картине L’uomo Che Disegno Dio («Человек, который нарисовал Бога»), которую ставит Франко Неро. Среди актеров, которые снимутся в фильме, также значились Ванесса Редгрейв и сам Неро. Теперь выяснилось, что 84-летняя британская актриса отказалась от съемок в фильме.

Представители Редгрейв заявили, что актриса не будет сниматься в фильме, хотя подтвердили, что факт переговоров с ней имел место. Отказ актрисы не связывают напрямую с участием Спейси в картине. Любопытно в этой ситуации то, что Редгрейв — супруга режиссера и актера Франка Неро.

Фильм расскажет о судьбе художника (его сыграет сам Неро), обладающего удивительным даром: будучи слепым, он создает портреты людей исключительно по словесному описанию, достигая при этом невероятного сходства.

Для Спейси картина станет первым за четыре года проектом. После многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах актера не приглашают сниматься как в кино, так и на ТВ — хотя дела, в которых Спейси фигурирует как обвиняемый, одно за другим разваливаются в суде.