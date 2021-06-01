В Уганде совершено покушение на бывшего командующего армией

В Уганде совершено покушение на министра транспорта, бывшего командующего армией и бывшего начальника полиции генерала Катумбу Вамалу. Погибли его дочь и водитель, сам он находится в госпитале под охраной военных.

Несколько человек на мотоциклах открыли огонь по внедорожнику Toyota, на котором ехал Вамала, неподалёку от его дома, передаёт Би-би-си. Видеозапись с места событий показывает, что окровавленный генерал был эвакуирован в госпиталь на мотоцикле.

Сообщается, что состояние 64-летнего политика стабильное, он ранен, но его жизни это не угрожает. Ответственность за покушение на себя никто не взял.

В последние годы в Уганде прошла серия громких политических покушений, передаёт корреспондент Би-би-си. В июне 2018 года был застрелен член парламента Ибрагим Абирига, известный как активный сторонник президента страны.

В 2017 году был убит бывший пресс-секретарь полиции Эндрю Феликс Кависи. Были застрелены несколько известных представителей исламского духовенства. В 2015 году была убита прокурор Джоан Кагези, ведшая расследование взрывов 2010 года, в которых погибли 76 человек. Ни одно из этих преступлений не было раскрыто.