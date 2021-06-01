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В США предупредили о увеличении насилия на улицах

Американские официальные лица предупреждают, что рост числа насильственных преступлений в стране предвещает «кровавое лето» для США. Об этом сообщает The Washington Post.

В этом году в Олбани, столице штата Нью-Йорк, были убиты восемь человек, шесть из которых погибли в мае. Так, например, 15-летняя жительница города Дестини Грин (Destiny Greene) была недавно убита в тихом районе столицы штата после того, как группа мужчин открыла огонь во время встречи, которая, как позже сообщила полиция, была встречей по рекламе на Facebook Marketplace.

Всплеск насильственных преступлений в Олбани не является исключением. Согласно базе данных, собранной некоммерческой группой Gun Violence Archive, отслеживающей подобные инциденты, с 28 по 30 мая в девяти штатах страны произошло не менее 12 массовых перестрелок, в результате которых погибли 11 человек и не менее 70 получили ранения. Десятки городов по всей стране сообщили о двузначном увеличении количества убийств и стрельбы.

Многие официальные лица обеспокоены тем, что череда происшествий являетcя лишь репетицией того, с чем они могут столкнуться в городах по всей стране в ближайшие месяцы, подчеркивает The Washington Post. Отмечается, что наступление теплой погоды почти всегда означает рост числа насильственных преступлений. Некоторые из чиновников опасаются, что насилие может быть особенно заметным в этом сезоне, так как американцы вернутся в общество после года ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

1 июня, 2021 | Category: Новости, США
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