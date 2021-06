Как выбрать функциональную кровать и матрас для профилактики пролежней у лежачих больных » В США политики объединились из-за НЛО Демократы и республиканцы в США объединились в том, чтобы начать серьезно относиться к неопознанным летающим объектам (НЛО). Об этом сообщает The Washington Post. В мае бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Вулси сказал Black Vault, веб-сайту, который собирает файлы о паранормальных явлениях, что он «не так скептически настроен, как несколько лет назад», по отношению к НЛО. Происходит что-то, что удивляет даже опытных пилотов, добавил он. Выступая на канале CBS в мае, сенатор-республиканец Марко Рубио сказал, что, хотя НЛО все еще могут вызывать «хихиканье» некоторых политиков, он не думает, что «можно позволить стигме удержать нас от получения ответа на очень фундаментальный вопрос». После того как комментарии Рубио вышли в эфир, бывший президент США Барак Обама сказал в шоу на канале CBS, что «правда в том — и я на самом деле говорю серьезно, — что есть кадры и записи объектов в небе, по которым нельзя сказать, что это такое». В июне директор национальной разведки президента США Джо Байдена опубликует отчет, содержащий все несекретное, что правительство США знает о НЛО. Вместо аббревиатуры НЛО (UFO) в документах будет использована другая — НВЯ, или «необъяснимое воздушное явление» (UAP). The Washington Post отмечает, что отчет будет опубликован в момент редкого согласия между двумя партиями. И республиканцы, и демократы заявляют, что НЛО заслуживают дальнейшего изучения. Все большее число официальных лиц из обеих партий выражают открытость по этому вопросу, призывая лидеров страны исследовать явление. Официальные лица администрации вряд ли будут обсуждать данный вопрос до публикации отчета, сказал представитель Белого дома The Wasgington Post. Он добавил, что вице-президент Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета администрации, вероятно, будет проинформирована о результатах, прежде чем их опубликуют.