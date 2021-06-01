В США отчитались о случаях заражения коронавирусом после вакцинации

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали данные о заболеваемости коронавирусом после вакцинации. Всего зарегистрировали 10262 случаев заражения (на 101 миллион привитых), а 160 человек умерло. Американское агентство подчеркнуло, что заболеваемость коронавирусом после вакцинации чрезвычайно мала, агентство рекомендует всем людям старше 12 лет пройти ее.

Большинство вакцин от коронавируса имеют хорошую эффективность в клинических исследованиях. Pfizer и BioNTech сообщали об эффективности своей вакцины не ниже 87 процентов, Astrazeneca — 70 процентов.

В США по состоянию на 30 апреля 2021 года от коронавируса привили 101 миллион человек. В то же время распространение инфекции еще регистрировалось на высоком уровне (355000 случаев заражения по всей стране в период с 24 по 30 апреля). Вакцинация от коронавируса началась сравнительно недавно, поэтому мало известно, сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации в масштабах страны.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости коронавирусом после завершения вакцинации, основываясь на информации из государственных и региональных баз данных. В нее входили как добровольные сообщения о заражении, так и данные из больниц по госпитализации и смертности. Случаем коронавирусной инфекции после вакцинации считали позитивный тест на коронавирус через 14 дней после ее завершения.

Всего на 30 апреля 2021 года зарегистрировали 10262 случая заражения коронавирусной инфекцией после вакцинации. Из них 6446 случая (63 процента) выявили у женщин. Средний возраст заболевших составил 58 лет. У 2725 человек (27 процентов) не было симптомов заболевания, 995 человек (10 процентов) госпитализировали, при этом 289 из них поместили в больницу по причинам, не связанным с коронавирусом. 160 человек умерло (2 процента).

У исследования есть ограничения, которые способны занизить статистику: в базу данных поступали только добровольные сообщения от заболевших, а люди без симптомов или с небольшими симптомами могли просто не сделать тест. Несмотря на это, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют всему населению старше 12 лет вакцинироваться от коронавируса, так как это существенно снижает вероятность тяжелой инфекции и смерти.