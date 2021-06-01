Электрический «летающий автобус-дирижабль» со скоростью 530 км/ч и грузоподъемностью до 4,5 тонн создают в США У РФ зупинили міжнародний авіарейс, щоб затримати екскерівника «Відкритої Росії» » В Шотландии нашли древнейший доисторический барельеф оленя В Шотландии в давно известном доисторическом кургане обнаружили высеченное в камне изображение животных, которому может быть несколько тысяч лет. Это первая такая находка в Шотландии. По оценке Шотландского общества исторического наследия (HES), этому изображению, найденному в каменном кургане Данкрейгейг в долине Килмартин на западе страны, может быть от четырех до пяти тысяч лет. То есть, оно было высечено в эпоху неолита или раннего Бронзового века. Археолог-любитель Хемиш Фентон нашел это изображение случайно. По словам Фентона, он проходил мимо кургана вечером, в сумерках, заметил сбоку вход в одну из погребальных камер и решил влезть в нее с фонариком. «Я посветил фонариком вокруг и заметил на перекрывающей плите узор, который не был похож на природную текстуру камня, — рассказывает Фентон. — Я осветил его, присмотрелся и понял, что передо мной — перевернутое изображение самца оленя. А потом вокруг обнаружились еще изображения животных». АВТОР ФОТО,HISTORIC ENVIRONMENT SCOTLAND Подпись к фото, Доктор Терша Барнетт очень рада редчайшей находке Доктор Терша Барнетт из HES говорит, что в материковой Европе есть такие высеченные в камне древние изображения животных, но что касается Шотландии, то до сих пор считалось, что здесь их нет. «Так что это потрясающе, что их наши — впервые, здесь, в исторической долине Килмартин. Это невероятно редкая находка, и она полностью меняет представление о том, что доисторические изображения на камне в Британии — это в основном геометрические узоры», — говорит доктор Барнетт. В других местах Великобритании, по ее словам, тоже есть изображения оленя в камне эпохи раннего Бронзового века, но они очень схематичны. «На этих изображениях в Данкрейгейге так тщательно проработаны анатомические детали, что нет никаких сомнений, какое животное перед вами», — говорит Терша Барнетт. АВТОР ФОТО,HISTORIC ENVIRONMENT SCOTLAND Подпись к фото, Хоана Вальдес-Туллетт из Шотландского общества памятников старины рассматривает найденные изображения животных Ученые поясняют, что олени, по всей видимости, были очень важными животными для первобытных людей на севере Европы — они были источником мяса, шкур, костей и рогов как материала для разных орудий труда и оружия. В долине Килмартин на западе Шотландии сосредоточено много памятников неолита и Бронзового века. Шотландское общество памятников старины закрыло курган Данкрейгейг для посещения, чтобы изучить и оценить найденные образцы древнего искусства и законсервировать их. https://www.bbc.com/russian