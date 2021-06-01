В Минске политзаключённый Степан Латыпов перерезал себе горло ручкой во время суда

В Минске политзаключённый Степан Латыпов перерезал себе горло ручкой во время суда

Он встал на скамейку в клетке, чтобы до него не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

Перед этим он сказал своему отцу, который присутствовал в суде: После встречи с тобой, пришел ГУБОПиК, сказали, что организуют мне пресс-хату (помещение заключенного в тюремную камеру, в которой администрация с помощью сотрудничающих с ней заключённых создаёт невыносимые условия для неугодного ей арестованного), а потом всем моим соседям и своякам, если я не дам признательные показания. Мне уже делали пресс-хату: 51 день… — сказал Степан отцу. — Ты следующий. Готовься...

И перерезал себе горло:

В суд приехали медики. Отец Латыпова рассказал, что Степана с 11 апреля удерживали в штрафном изоляторе с людьми с психическими особенностями. В данный момент Степана везут в больницу. Состояние критическое. Его будут вводить в искусственную кому.

Кто такой Степан Латыпов?

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года возле трансформаторной будки во дворе Перемен, когда он вместе с другими жильцами защищал мурал с диджеями Перемен от людей в штатском.

Буквально через пару дней госСМИ смастачили очередной сюжет про нового «опасного преступника»: сообщалось, что Латыпов «задержан по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов». Дескать, он планировал травить сотрудников милиции.

Вот только Латыпов — уникальный для Беларуси специалист, арборист. Он владелец предприятия «Беларбо», которое занимается вырубкой деревьев в труднодоступных местах и их лечением. Он — главный в стране по борьбе со смертельно опасным борщевиком. Все химикаты, которые он использовал, были нужны для работы.

В апреле этого года было завершено расследование по его делу. Магическим образом среди вменяемых ЛатыповУ статей не было ничего, связанного с некими планами по отравлениям. Ему выдвинули обвинения по:

• ч.ч. 1, 2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях);

• ч 2 ст. 363 УК (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

• ч 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Люди в суде заметили, что на теле Степана были следы борьбы. Вполне очевидно, что его физически пытали в заключении, что привело к печальным последствиям

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