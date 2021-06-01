В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

В провинции Цзянсу на востоке Китая зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля пожаловался на высокую температуру и плохое самочувствие.

У заболевшего диагностировали птичий грипп H10N3. Сейчас пациент почти выздоровел. Все контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением врачей.

Ранее анализ генома H10N3 показывал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать людей.