В Италии вышел на свободу самый жестокий мафиози из «Коза Ностры»

В Италии один из самых известных и жестоких сицилийских мафиози Джованни Бруска вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения. Об этом пишет L’Espresso.

Мужчина 64 лет покинул римскую тюрьму Ребиббья в понедельник, 31 мая, сообщает газета.

Бруска являлся одним из подручных главаря сицилийской «Коза Ностры» Сальваторе (Тото) Риины. Джованни был замешан во многих преступлениях, но в 1996 году после ареста он начал сотрудничать со следствием, чтобы раскрыть других преступников.

Специалисты, изучавшие деяния «Коза Ностры», полагают, что Бруска причастен к убийству не менее ста человек. В частности, его обвиняли в ликвидации известного следователя Джованни Фальконе.