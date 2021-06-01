В Far Cry 6 будут затронуты фашизм, диктатура, необходимость честных выборов и права LGBTQ+

В Far Cry 6 будут затронуты фашизм, диктатура, необходимость честных выборов и права LGBTQ+

Подобной информацией поделился нарративный директор игры

На примере «вымышленного» острова разработчики хотят поднять острые социальные моменты нынешнего общества. Разработчики стремились максимально деликатно подходить к современным проблемам и даже привлекли многочисленных экспертов, которые помогали им с воссозданием атмосферы 1950-1960 годов.

В игре будут затронуты проблемы фашизма, принудительного труда, необходимость честных и свободных выборов, права LGBTQ+