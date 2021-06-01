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В Far Cry 6 будут затронуты фашизм, диктатура, необходимость честных выборов и права LGBTQ+

В Far Cry 6 будут затронуты фашизм, диктатура, необходимость честных выборов и права LGBTQ+

Подобной информацией поделился нарративный директор игры

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На примере «вымышленного» острова разработчики хотят поднять острые социальные моменты нынешнего общества. Разработчики стремились максимально деликатно подходить к современным проблемам и даже привлекли многочисленных экспертов, которые помогали им с воссозданием атмосферы 1950-1960 годов.

В игре будут затронуты проблемы фашизма, принудительного труда, необходимость честных и свободных выборов, права LGBTQ+

1 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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