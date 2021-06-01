Умерла актриса фильмов «Без лица» и «Дом Ашеров»

Умерла американская актриса Роми Уолтхолл, известная по ролям в фильмах «Без лица» и «Дом Ашеров». Это подтвердил ее сын, кинематографист Морган Кранц, изданию Variety.

Отмечается, что артистка скончалась 19 мая в Лос-Анджелесе после внезапной остановки сердца. Ей было 57 лет.

Роми Уолтхолл родилась 16 сентября 1963 года в городе Пасадина, штат Техас. Уолтхолл начала свою карьеру в индустрии развлечений, выиграв любительский конкурс красоты в 1980 году. В 17 лет она подписала контракт с агентством Ford Models и начала выходить на подиум в Европе. Позже она переехала в Лос-Анджелес и решила стать актрисой кино, иногда подписываясь в титрах сценическим псевдонимом Роми Виндзор.

Она получила свою первую роль в триллере Джерри Брукхаймера 1984 года «Похититель сердец», а через год сыграла в фильме «История «Банни»», основанном на расследовании Глории Стайнем о работе моделей журнала Playboy. Уолтхолл также снялась в таких культовых фильмах ужасов, как «Вой 4» и «Дом Ашеров». В фильме 1997 года «Без лица» режиссера Джона Ву она предстала в образе секретарши персонажа Джона Траволты.