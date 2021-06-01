Ученые — птицы умеют синхронизировать свой мозг

Исследователи говорят, что слуховая обратная связь, которой обмениваются краснохвостые крапивники, подавляет некоторые их области мозга: это помогает координировать пение, делая его почти телепатическим.

Исследование крапивников показало, что для любого хорошего сотрудничества партнеры должны стать буквально единым целым через сенсорные связи. Эрик Форчун, соавтор исследования и нейробиолог из Отдела биологических наук Технологического института Нью-Джерси

У дуэтных крапивников есть четкая структура песни, которую партнеры знают заранее, однако в самом процессе они должны быстро координировать свои действия, получая постоянную обратную связь от партнера.

Во время работы команда сделала нейрофизиологические записи четырех пар крапивников, когда они пели соло и в дуэте: далее они проанализировали сенсомоторную активность в премоторной области мозга птиц, где активны специализированные нейроны для обучения и создания музыки.

Записи показали, что во время пения голоса птиц звучали на столько похоже, что казалось, будто поет одна птица. Затем команда прослушала записи дуэта крапивников, когда они находились в состоянии, похожем на сон. Птицы были под наркозом с помощью препарата, который воздействует на основной ингибирующий нейромедиатор в мозге крапивников, который также обнаружен у людей, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Препарат трансформировал активность в мозге, от торможения до всплесков активности, когда крапивники слышали свою собственную музыку.

Эти механизмы являются общими или похожи на то, что происходит в нашем мозге. Авторы заявляют говорят, что результаты позволяют по-новому взглянуть на то, как мозг людей и других сотрудничающих животных использует сенсорные сигналы, чтобы действовать согласованно друг с другом.