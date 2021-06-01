У РФ зупинили міжнародний авіарейс, щоб затримати екскерівника «Відкритої Росії»

У Санкт-Петербурзі затримали колишнього виконавчого директора громадської організації «Відкрита Росія» Андрія Пивоварова

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Пивоварова зняли з літака в аеропорту Пулково. Щоб затримати його, російська влада зупинила рейс Санкт-Петербург-Варшава польської авіакомпанії LOT, яким Пивоваров прямував на відпочинок.

При цьому Пивоваров уже пройшов митний контроль і зайняв своє місце, а літак розпочав рух до злітній смузі. Вже після цього літак зупинили, а Пивоварова вивели з салону співробітники ФСБ. У результаті виліт рейсу довелося відкласти на понад годину.

Пивоварова після затримання відвезли на допит до Слідчого комітету, звідки він передав через свого адвоката лист, повідомивши, що проти нього відкрито кримінальну справу про діяльність «небажаної організації».

Справу була відкрито у Краснодарі, куди, за даними видання, Пивоварова планують невдовзі доставити.

«Відкрита Росія» — громадська організація, раніше — у 2014-2019 роках — мережевий рух, про який у 2014 році оголосив у еміграції бізнесмен і громадський діяч Михайло Ходорковський, звільнившись із понад 10-річного ув’язнення. «Відкрита Росія» завляла про підготовку до виборів і намір підтримати проєвропейських кандидатів, а також про мету викривати пропаганду і сприяти розвитку незалежних ЗМІ.

У березні 2019 року рух «Відкрита Росія» оголосив про ліквідацію з метою захистити своїх учасників. У травні 2021 року Пивоваров оголосив про припинення діяльності громадської організації «Відкрита Росія».

Раніше, у травні 2015 року, президент РФ Володимир Путін підписав закон про небажані організації, згідно з яким таким організаціям забороняється працювати на території Росії.

У квітні 2017 року Генеральна прокуратура РФ визнала небажаними зареєстровані у Великій Британії та пов’язані з Ходорковським структури Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia). При цьому російський рух «Відкрита Росія» та однойменна громадська організація заперечували зв’язок із цими структурами.