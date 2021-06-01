Тегеран располагает 2,4 кг урана, обогащенного до 60%

Тегеран в настоящее время располагает 2,4 кг урана, обогащенного до 60%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ.

Отмечается также, что Иран произвел 63 кг урана, обогащенного на 20%. По данным МАГАТЭ, иранские власти ограничили мониторинговую деятельность инспекторов агентства.

В апреле Иран заявил, что достиг 60-процентного уровня обогащения урана. Что касается урана, обогащенного до 20%, то в апреле его запасы у Тегерана оценивались в 50 кг.

Как уточняет «Интерфакс», на днях гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство и Тегеран до 24 июня продлили действие соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов международными инспекторами. На переговорах стороны также согласовали то, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ, резюмировал Гросси.