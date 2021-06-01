Стало известно о задержании десятков сталкеров в районе ЧАЭС

МВД Украины с начала 2021 года задержали более 60 сталкеров, которые пытались незаконно проникнуть в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом стало известно из сводок Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, большая часть нарушителей традиционно является гражданами Украины, однако за первые пять месяцев текущего года правоохранители задерживали также россиян, немцев, французов, белорусов, американцев, англичан и голландцев.

Все они пытались попасть в Припять и ее окрестности ради экстремального туризма. Сталкерам грозит административное наказание в виде крупного штрафа.