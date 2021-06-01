Sony может создать фильм о Человеке-пауке и Веноме

Сейчас к выходу готовятся продолжение фильма «Веном«, а также третья часть «Человека-паука». Кроме того, киностудия Sony не против создать совместную картину о Человеке-пауке и Веноме. Об этом рассказал Variety президент Sony Pictures Motion Picture Group Сэнфорд Панич.

«У нас есть вселенная Marvel. Огромное количество персонажей у нас есть. Подождите, пока вы не увидите следующего «Венома», а также не пропустите «Человека-паука». Будет здорово, если они встретятся, правда?» — сказал Панич.

В Marvel также не против такого проекта, добавил Панич, ссылаясь на руководителя Marvel Studios Кевина Файги.

«Самое замечательное, что у нас очень прекрасные отношения с Кевином. Есть невероятная песочница, с которой можно поиграть. Мы хотим, чтобы эти фильмы были масштабными, потому что это здорово для нас и наших персонажей Marvel. Думаю, у нас будет много возможностей», — отметил Панич.