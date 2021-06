Сойки оказались умнее ворон и ближе по способностям к обезьянам — ученые

Орнитологи из Кембриджа продемонстрировали сойкам три классических трюка из арсенала фокусников. Сбить птиц с толку удалось лишь путем быстрого переброса предмета из руки в руку, в то время как две иллюзии, основанные на обмане ожиданий (зажатие предмета в руке и французский сброс), на них не сработали. В статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences авторы отмечают, что, хотя сойки и используют уловки, похожие на фокусы, когда делают тайники с кормом в присутствии сородичей, трюки иллюзионистов имеют слишком мало общего с ситуациями, в которых эти птицы оказываются в дикой природе.

Птицы из семейства врановых (Corvidae) отличаются высоким интеллектом, сравнимым с интеллектом человекообразных обезьян. Например, у соек (Garrulus glandarius), распространенных от Северной Африки и Западной Европы до Восточной Азии, прекрасно развита память. Благодаря данной особенности эти птицы в течение зимы с легкостью находят многочисленные тайники с семенами, которые обустроили осенью.

Впрочем, чтобы сохранить запасы, одной хорошей памяти недостаточно. Дело в том, что сойки и другие врановые, склонные прятать корм, нередко становятся жертвами воровства. За особями этих видов, складывающими еду в тайник, нередко следят сородичи, готовые украсть его содержимое. В результате врановые, когда делают запасы, стараются не привлекать к себе лишнего внимания, время от времени перепрятывают корм и внимательно следят, нет ли рядом потенциальных воришек. Чтобы сбить последних с толку, сойки и представители родственных видов распределяют пищу по множеству тайников, причем часть из них фальшивые: устраивая их, птица лишь притворяется, что кладет внутрь корм, однако на самом деле этого не делает. В результате наблюдающему за ней сородичу, который решил поживиться за чужой счет, трудно отыскать настоящие тайники среди фальшивых. Обман становится особенно убедительным благодаря быстрым движениям клюва и склонности врановых прятать еду в зобе.

Кембриджский орнитолог Элиас Гарсиа-Пелегрин (Elias Garcia-Pelegrina) обратил внимание, что поведение соек и их родственников, пытающихся обманом защитить тайники от разорения, напоминает уловки фокусников, многие трюки которых также основаны на быстрых движениях и использовании потайных карманов. Это навело его на мысль, что врановые птицы и люди должны быть одинаково подвержены некоторым иллюзиям из арсенала иллюзионистов.

Чтобы проверить данную гипотезу, Гарсиа-Пелегрин и его коллеги изучили реакцию шести живущих в неволе соек на три классических трюка, которые лежат в основе многих фокусов. Сначала экспериментатор демонстрировал птицам две ладони, в одной из которых лежал мучной червь, а затем делал вид, что перекладывает его из одной руки в другую (при этом на самом деле червь оставался в той же ладони, где и раньше — исследователь просто незаметно зажимал его между пальцами). После этого сойкам показывали два сжатых кулака — и птицы должны были клюнуть в тот, внутри которого спрятано лакомство.

В большинстве случаев орнитологам не удавалось обмануть соек: они чаще указывали на руку с лакомством как при быстром исполнении трюка (p=0,009), так и при медленном (p<0,001). При этом, если экспериментатор все-таки перекладывал червя из одной ладони в другую, птицы отвечали наугад и с равной долей вероятности выбирали правильную и неправильную ладонь (p=0,062). Когда видеоролики с теми же трюками продемонстрировали восьмидесяти добровольцам-людям, те отлично справились с замедленной и контрольной (то есть с настоящим перекладыванием червя) версиями: в обоих случаях доля правильных ответов была выше доли неправильных (p<0,001). Однако быстрый вариант фокуса сбил их с толку и заставил ошибаться чаще, чем отвечать правильно (p<0,001).

Во втором эксперименте Гарсиа-Пелегрин с соавторами испытали на сойках трюк, известный как французский сброс. Зажав одной рукой червя, экспериментатор делал вид, что перекладывает лакомство в другую руку и удерживает большим ее пальцем. Однако затем он незаметно отпускал червя, так что тот падал в ту же руку, где и был изначально. Затем, как и в предыдущем опыте, птице демонстрировали два зажатых кулака. Во всех версиях эксперимента (быстрой, замедленной и контрольной, при которой большой палец был поднят, так чтобы было видно, что в нем ничего нет) сойки чаще выбирали руку с зажатым в ней лакомством (p<0,001). Люди верно указывали на ладонь с червем в замедленной и контрольной версиях трюка (p<0,001), но не в быстрой, доля неправильных ответов в данном случае оказалась выше (p<0,001).

На последнем этапе экспериментатор держал червя в одной руке, а затем как можно быстрее перебрасывал его в другую, так чтобы подопытный этого не заметил. В замедленной версии данного трюка лакомство переходило из руки в руку с меньшей скоростью, а в контрольной оно оставалось в той же ладони, где и было изначально. И сойки, и люди при демонстрации контрольного и замедленного вариантов фокуса давали правильные ответы чаще неправильных (p<0,001). Однако ни те, ни другие не справились с быстрой версией трюка: в этом случае доля неправильных ответов была выше как у птиц, так и у добровольцев (p<0,001).

Исследователи отмечают, что трюк с быстрым перебрасыванием предмета из одной ладони в другую одинаково хорошо сбивает с толку соек и людей. В то же время фокусы, основанные на обмане ожиданий наблюдателя (зажимание предмета в ладони и французский сброс), работают только на испытуемых-людях, в то время как птицы чаще выбирают правильную ладонь экспериментатора. По мнению Гарсиа-Пелегрина, люди, которым показывают такие фокусы, ориентируются на бессознательные ожидания о том, как должны двигаться человеческие руки, и поэтому ошибаются. У соек таких ожиданий, разумеется, нет (поскольку сами они рук лишены, а с людьми встречаются редко), так что они внимательно следят за руками экспериментатора, что и позволяет им давать правильные ответы.

В целом первоначальная гипотеза авторов не подтвердилась: склонность соек и людей поддаваться иллюзиям оказалась разной. Возможно, это связано с тем, что фокусы, демонстрировавшиеся сойкам, мало похожи на ситуации, с которыми они сталкиваются в дикой природе. В будущем исследователи планируют повторить эксперименты, изменив дизайн трюков так, чтобы они больше напоминали поведение птицы, прячущей корм. Кроме того, они намерены больше узнать о том, как сойки используют уязвимость сородичей перед иллюзиями, которые основаны на быстрых движениях.