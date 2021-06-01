Со дна озера во Флориде подняли тысячелетнее каноэ

Индейцы на традиционных выдолбленных из дерева каноэ Wikimedia Commons

На дне озера Хэнкок во Флориде обнаружили древнее каноэ, принадлежавшее индейцам. Местные археологи считают, что находке около тысячи лет. Каноэ выдолблено из кипарисового бревна и составляет в длину почти 6,5 метра, что позволяло одновременно перемещаться на нем семи людям. О находке сообщил Spectrum Bay News 9.

Каноэ представляют важную часть истории многих регионов Северной Америки, особенно для их коренного населения. Они традиционно использовались в качестве ключевого вида транспорта. Такие выдолбленные лодки широко применялись на восточном побережье как европейскими поселенцами, так и группами коренных народов. До середины прошлого столетия бытовало мнение, что этот тип транспорта принесли с собой европейцы, однако это далеко не так. Сегодня известно, что изготовление и плавание на каноэ непосредственно связано с расселением людей по Северной и Южной Америке, по островам Карибского моря.

Древние каноэ находят по всему миру. В 1955 году в Нидерландах выкопали из торфяного болота трехметровую выдолбленную лодку, относящуюся еще к раннему мезолиту (около 8040–7510 годов до нашей эры). Несколько каноэ и целый ряд обломков весел обнаружили на мезолитической стоянке Тайбринд Виг в Дании (около 5600–4750 годов до нашей эры), находящейся в настоящее время под водой из-за повышения уровня моря. Среди прочего, подводные археологи нашли там украшенные весла в форме сердца, изготовленные из ясеня.

Древний охотник на каноэ Wikimedia Commons

В округе Полк штата Флорида на дне озера Хэнкок обнаружили древнее каноэ, принадлежавшее местным индейцам. О находке прессе сообщил куратор музея истории озера Уэльс Бартоломеу Делкамп (Bartholomew Delcamp). Каноэ в длину насчитывает чуть менее 6,5 метра и могло вмещать до семи человек. По мнению Делкампа, чтобы изготовить такие лодки, индейцы срубали кипарисы и держали их над огнем, дабы размягчить кору и придать бревну необходимую форму. Местные археологи оценили древность находки в тысячу лет.

Делкамп заметил, что для коренных американцев во Флориде озера выступали как источник жизненной силы. Они здесь получали пресную воду, рыбачили и охотились. Так как раньше эти местности были сильно заболочены, то передвигаться по ним на каноэ – наиболее оптимальное решение.

Это не первая подобная находка, которой располагает музей истории озера Уэльс. Делкам считает, что сотни хранящихся различных артефактов помогают нам увидеть то, насколько далеко сегодня продвинулась наша цивилизация и откуда мы к ней пришли.